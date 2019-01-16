Квартира, ставшая эпицентром взрыва в Магнитогорске, принадлежала бизнесмену 1989 года рождения и сдавалась в аренду двум гражданам Таджикистана. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Издание «КП» со ссылкой на очевидцев выяснило, что эпицентром взрыва в Магнитогорске, по всей вероятности, стала квартира номер 315 на втором этаже дома 164 по улице Карла Маркса.
Ее владелец — Виталий Тишкин, 1989 года рождения. В поквартирном списке рухнувшего подъезда указывается, что Тишкин в квартире не проживал и сдавал ее двум гражданам Таджикистана, местонахождение которых в данный момент неизвестно.
Издание выяснило, что Тишкин занимался разным бизнесом: продавал машины, телефоны, посуду, сантехнику, некоторое время являлся владельцем бара, производил электромонтажные работы и сдавал недвижимость в посуточную аренду.
В одном из сервисов по поиску квартир в аренду издание обнаружило объявление с квартирой на улице Карла Маркса. В объявлении она проходит как «квартира класса ЛЮКС», снять ее можно на период времени от двух часов.
Телефон в объявлении совпадает с номером, указанным одним из граждан Таджикистана, снимавших эту квартиру.
Издание также выяснило, что диспетчер, отвечавшая на звонки о съеме недвижимости, является близкой подругой супруги Виталия Тишкина.
При взрыве дома в Магнитогорске погибли 39 человек. Неопознанных тел среди них не было, напоминает «КП».