«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке

В Тольятти завуч побила школьницу во время урока: видео

На кадрах видно, как женщина несколько раз бьет по лицу сидящую перед ней за партой ученицу.

Тольятти завуч побила школьницу прямо на уроке. Причиной послужило ее несоответствие, по мнению преподавателя, стандартам того, какой должна быть «девочка-ученица».

На кадрах видно, как женщина несколько раз бьет по лицу сидящую перед ней за партой школьницу. С чего все началось — не ясно, но в ходе перепалки девочка резонно вопрошает, все ли хорошо с завучем.

«Я хочу, чтобы ты вела себя, как девочка-ученица», — отвечает женщина.

На этом экзекуция прекращается. Подробности случившегося и причины подобного поведения выясняются.