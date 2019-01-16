«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке

На кадрах видно, как женщина несколько раз бьет по лицу сидящую перед ней за партой ученицу.
В Тольятти завуч побила школьницу прямо на уроке. Причиной послужило ее несоответствие, по мнению преподавателя, стандартам того, какой должна быть «девочка-ученица».
На кадрах видно, как женщина несколько раз бьет по лицу сидящую перед ней за партой школьницу. С чего все началось — не ясно, но в ходе перепалки девочка резонно вопрошает, все ли хорошо с завучем.
«Я хочу, чтобы ты вела себя, как девочка-ученица», — отвечает женщина.
На этом экзекуция прекращается. Подробности случившегося и причины подобного поведения выясняются.