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Суд в Харькове арестовал выдворенную из России Бойко 

RT на русском 30 минут назад
Фото: соцсети
Отмечается, что она будет отправлена в СИЗО Львова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Галину Перфильеву.
«Когда мы с ней говорили в последний раз, её везли в суд Харькова для избрания меры пресечения… В настоящий момент суд арестовал её, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», — пояснила она.
По словам Перфильевой, украинские следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110. УК Украины «Призывы к нарушению территориальной целостности страны».
Почему украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Ранее стало известно, что Бойко выдворили из России за нарушение режима пребывания в стране.
В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации журналистки.
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Происшествия , ФСИН , Львов , Харьков
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