Под Львовом захватили храм УПЦ

В украинском селе Шандровец Львовской области представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с местными властями выломали двери в местном храме канонической УПЦ и захватили его, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«16 января 2019 в дом настоятеля храма в честь св. Иоанна Крестителя протоиерея Ильи Уруского ворвались агрессивно настроенные активисты села во главе с председателем Шандровецкого сельского совета Алексея Попиля. Выломав двери и требуя ключи от храма, крестьяне и госслужащие, в присутствии полиции, пригрозили священнику, чтобы он оставил приход, и отправились в храм срезать замки на дверях», — сообщили в УПЦ, передает ТАСС.

В УПЦ пояснили, что этот инцидент — не первое вторжение сторонников ПЦУ. 13 января после принятия решения о переходе общины в ПЦУ активисты вместе с полицией пришли к зданию священнослужителя и потребовали отдать ключи.

Отмечается, что при этом в адрес протоиерея звучали угрозы и оскорбления.

По данным УПЦ, решение о переходе в «новую церковь» принималось в отсутствии настоятеля храма и прихожан, потому является незаконным.

Львовская епархия УПЦ обвинила главу сельсовета Алексея Попиля в нарушении законов из-за вмешательства в дела религиозной общины.

Ранее в среду сообщалось, что в селе Оленовка Черниговской области неизвестные захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ), чтобы перевести его в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).