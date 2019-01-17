Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэра Березовского городского округа Кузбасса задержали за взятку 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: пресс-служба АКО
Мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов был задержан на выходе из здания коммерческой организации. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Кемеровской области.
У мэра нашли 280 тысяч рублей. Деньги, по мнению следствия, он получил «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц».
В ведомстве отметили, что следствию предстоит установить, какие конкретно действия он совершил. Правоохранительные органы провели в офисе обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты деньги и документы.
В отношении Титова было заведено дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Дмитрий Титов был избран мэром Березовского в 2013 году. Он баллотировался от «Единой России» и набрал на выборах более 88 процентов. В августе 2018 года после отмены выборов в районах области горсовет переназначил Титова мэром.
Последние новости
Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
Комментарии5
Происшествия , Дмитрий Титов , Единая Россия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия покусилась на российский корабль50
Умерла знаменитая путешественница баба Лена16
Названо число погибших при пожаре в Петербурге26
Раскрыты подробности личной жизни Гитлера
Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?44
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение