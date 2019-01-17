Мэра Березовского городского округа Кузбасса задержали за взятку

Мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов был задержан на выходе из здания коммерческой организации. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Кемеровской области.

У мэра нашли 280 тысяч рублей. Деньги, по мнению следствия, он получил «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц».

В ведомстве отметили, что следствию предстоит установить, какие конкретно действия он совершил. Правоохранительные органы провели в офисе обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты деньги и документы.

В отношении Титова было заведено дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.