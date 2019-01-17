Мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов был задержан на выходе из здания коммерческой организации. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Кемеровской области.
У мэра нашли 280 тысяч рублей. Деньги, по мнению следствия, он получил «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц».
В ведомстве отметили, что следствию предстоит установить, какие конкретно действия он совершил. Правоохранительные органы провели в офисе обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты деньги и документы.
В отношении Титова было заведено дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Дмитрий Титов был избран мэром Березовского в 2013 году. Он баллотировался от «Единой России» и набрал на выборах более 88 процентов. В августе 2018 года после отмены выборов в районах области горсовет переназначил Титова мэром.