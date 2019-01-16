Военные США погибли во время теракта в Сирии

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Пять американских военных погибли при взрыве в сирийском Манбидже 

ТК «Звезда» 50 минут назад
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрыв, унесший жизни девяти человек.
Как минимум пять военнослужащих Вооруженных сил США стали жертвами взрыва, прогремевшего в сирийском Манбидже. Об этом сообщает портал Aydinlik.
Согласно одной из версий, ЧП произошло в центре города в ресторане, где проходила встреча американской военной делегации.
Всего в результате взрыва погибли девять человек, около 20 были ранены. Как пишет газета Yeni Şafak, ответственность за совершение атаки уже взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»*.
Напомним, в декабре 2018 года Дональд Трамп сообщил, что американские войска якобы одержали победу над террористами в Сирии, после чего объявил о выводе ВС США с территории САР.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ
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Происшествия , Видео , Дональд Трамп , Исламское государство , США
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