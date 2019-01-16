Неизвестный в Хамовниках украл два зеркала с автомобиля Toyota певца И. Саруханова

Неизвестный в центре столицы похитил боковые зеркала с машины певца Игоря Саруханова , сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах «Вечером 15 января И. Саруханов обратился в полицию. По его словам, ранее он припарковал свою Toyota во дворе его дома на Комсомольском проспекте, и в какой-то момент неизвестный совершил кражу боковых зеркал», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что сумма ущерба составила 20 тыс. руб. По факту кражи полиция проводит проверку.