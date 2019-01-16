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Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым

Неизвестный в Хамовниках украл два зеркала с автомобиля Toyota певца И. Саруханова 

Агентство «Москва» + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный в центре столицы похитил боковые зеркала с машины певца Игоря Саруханова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 15 января И. Саруханов обратился в полицию. По его словам, ранее он припарковал свою Toyota во дворе его дома на Комсомольском проспекте, и в какой-то момент неизвестный совершил кражу боковых зеркал», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сумма ущерба составила 20 тыс. руб. По факту кражи полиция проводит проверку.
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Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , Игорь Саруханов , МВД , АГН "Москва"
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