Водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам

Отмечается, что 29-летний местный житель и его девушка договорились с таксистом о поездке.

По данным агентства, в ходе диалога между водителем и пассажирами возник конфликт. Впоследствии мужчина отъехал от пары на незначительное расстояние, вышел из машины и открыл огонь.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время 48-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

«Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы», — уточнили в ведомстве.

Ранее progorod43.ru передавал, что в Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу.