У одного из столичных торговых центров на Осеннем бульваре водитель такси открыл стрельбу по пассажирам, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу.
Отмечается, что 29-летний местный житель и его девушка договорились с таксистом о поездке.
По данным агентства, в ходе диалога между водителем и пассажирами возник конфликт. Впоследствии мужчина отъехал от пары на незначительное расстояние, вышел из машины и открыл огонь.
В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время 48-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
«Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы», — уточнили в ведомстве.
Ранее progorod43.ru передавал, что в Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу.