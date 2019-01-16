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Водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
У одного из столичных торговых центров на Осеннем бульваре водитель такси открыл стрельбу по пассажирам, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу.
Отмечается, что 29-летний местный житель и его девушка договорились с таксистом о поездке.
По данным агентства, в ходе диалога между водителем и пассажирами возник конфликт. Впоследствии мужчина отъехал от пары на незначительное расстояние, вышел из машины и открыл огонь.
В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время 48-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
«Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы», — уточнили в ведомстве.
Ранее progorod43.ru передавал, что в Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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