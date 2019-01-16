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Россиянка прятала дома арбалет и сотни патронов 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жительница Полесского района Калининградской области хранила у себя дома арсенал оружия. Оперативники изъяли арбалет, девять ружей, травмат, нож и патроны разного калибра.
Задержанная заявила, что «богатство» обнаружила в лесу несколько лет назад. Среди находок есть гладкоствольные и нарезные карабины, пишет Kaliningrad Today.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». По данным правоохранителей, подозреваемая является ранее судимой.
Ранее News.ru сообщал про самарского адвоката, хранившего дома четыре БТР. Бронетехнику изымать не стали, так как машины принадлежат юристу на законных основаниях.
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