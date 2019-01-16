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Стриптизерша обнажилась в банке ради автокредита 

Рамблер 1 час назад
Чтобы получить кредит, приходится собирать документы и проходить банковские проверки. У стриптизёрши из Казани Юлии Кузьминой на эти формальности времени не было, поэтому она решила пойти иным путём. Придя в банк для получения автокредита, она начала раздеваться перед специалистом. Однако сотрудник банка, молодой мужчина, не соблазнился прелестями казанской красавицы и в автокредите отказал. Мало того, клерк оказался настоящим кавалером: когда девушка была уже топлес, он поднялся с места и накинул на неё пальто. Комментировать поведение в банке стриптизёрша позднее отказалась.
Происшествия , Видео , Общество , Казань
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