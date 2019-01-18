Москвичку ограбили в «Бургер Кинге»

Москвичку ограбили и изнасиловали в ресторане общественного питания «Бургер Кинг». Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, сегодня около 8:00 22-летняя жительница Москвы по имени Надежда вошла в уборную одного из ресторанов сети, который расположен на востоке города.

Там на девушку набросились двое молодых людей примерно подросткового возраста, изнасиловали ее, после чего убежали, прихватив с собой сумочку и смартфон потерпевшей.

«Мэш» отмечает, что Надежда сначала написала заявление в полиции в связи с произошедшим, а позже забрала его. Причин канал не уточнил.

Тем не менее, по его данным, в настоящее время полиция устанавливает личности преступников по записям с камер наблюдения.