Мощный взрыв под Петербургом

По информации властей, взрыв произошел около 11.00 мск в производственном здании.

Очевидцы, которых цитирует 78.ru, сообщают о выбитых в результате взрыва окнах на складах, которые находятся в километре от завода, а свидетели, слова которых приводит Life Shot, о том, что стены в их квартире «на пять сантиметров качнуло в сторону».

Как отмечается, угрозы химического заражения, вредных выбросов в атмосферу нет.

Предприятие «Полипласт» производит химические добавки в бетоны и растворы, применяемые в строительной промышленности.