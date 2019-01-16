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Мощный взрыв под Петербургом 

Рамблер 44 минуты назад
На химическом заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области произошел взрыв. Пострадали четыре человека, все они госпитализированы, передает РИА Новости.
По информации властей, взрыв произошел около 11.00 мск в производственном здании.
Очевидцы, которых цитирует 78.ru, сообщают о выбитых в результате взрыва окнах на складах, которые находятся в километре от завода, а свидетели, слова которых приводит Life Shot, о том, что стены в их квартире «на пять сантиметров качнуло в сторону».
Как отмечается, угрозы химического заражения, вредных выбросов в атмосферу нет.
Предприятие «Полипласт» производит химические добавки в бетоны и растворы, применяемые в строительной промышленности.
Происшествия , Фото , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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