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Банда пытала и грабила сирот в Новосибирске 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Суд Новосибирск вынес приговор участникам банды, которые совершали разбойные нападения. По данным следователей, преступники выбирали воспитанников детдомов, которым в скором времени должно было исполниться 18 лет.
По достижении совершеннолетия сироты получали возможность распоряжаться средствами, накопленными от социальных выплат. Речь идёт о крупных суммах денег. В частности, у одной из своих жертв злоумышленники похитили более миллиона рублей, у других — 300−400 тысяч. Всего правоохранителям удалось доказать причастность банды к совершению 18 тяжких преступлений.
Некоторые сироты, испугавшись, отдавали деньги добровольно. Тех же, которые сопротивлялись, преступники похищали и подвергали жестоким пыткам. Банду далось задержать после того, как одна из их жертв смогла сбежать и попросить помощи.
За издевательства над людьми и грабёж главари банды получили по 10 лет строго режима, остальные члены — от 6 до 8 лет, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что сотрудники столичной полиции разыскивают двух преступников, которые совершили разбойное нападение на продуктовый магазин. Инцидент произошёл в торговой точке, расположенной в 29-м доме по Вешняковской улице на востоке столицы.
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Комментарии14
Происшествия , РЕН ТВ , Новосибирск
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