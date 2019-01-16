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Российский чиновник объявил режим ЧС ради удачной сделки 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Официальный портал Республики Бурятия
Глава Баргузинского района Бурятии Алексей Балуев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы отдать подряд на ремонт моста «нужному подрядчику» без торгов. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.
«В администрации и по месту жительства главы района при оперативной поддержке сотрудников полиции начаты обыски и выемки», — отмечено в тексте. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК).
По данным следствия, в 2017 году в районе был частично разрушен автомобильный мост через реку Сувинка. Тогда Балуев решил заключить контракт на ремонт со своим приятелем в обход требований об обязательном проведении торгов и объявил режим ЧС.
Для проведения срочных аварийно-восстановительных работ району из регионального резервного фонда выделили 1,5 миллиона рублей. Эти средства Балуев передал своему подрядчику, и весной 2018 года мост был восстановлен.
Позднее выяснилось, что в процессе стоимость работ и материалов снизили почти на 700 тысяч рублей. В результате настил переправы изготовили с нарушением требований безопасности — из досок, а не из бруса.
«Что грозит обрушением конструкции при прохождении тяжелых транспортных средств», — отметили в следствии.
Члены приемной комиссии выявили несоответствие проведенных работ условиям контракта, но глава района вынудил их подписать акт о приемке, а двоих отказавшихся исключил из комиссии.
Ранее, 11 января, сообщалось, что в Нижнем Новгороде пресекли строительство переправы через Волгу из сена, которые, как оказалось, велись на основании выигранного компанией тендера.
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Происшествия , СКР , Республика Бурятия
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