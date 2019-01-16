Названа причина взрыва на заводе в Ленинградской области

Взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении работ. Об этом сообщила ТАСС глава администрации района Елена Антонова.

«Там произошло нарушение техники безопасности при проведении работ, взорвалась селитра, повреждено двухэтажное здание, но в этот момент в здании никого не было, потому что был обеденный перерыв, два человека пострадали», — уточнила Антонова.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва на заводе «Полипласт» под Петербургом возросло до четырёх.