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Названа причина взрыва на заводе в Ленинградской области 

RT на русском + ещё 17 59 минут назад
Фото: © new.kingisepplo.ru
Взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении работ. Об этом сообщила ТАСС глава администрации района Елена Антонова.
«Там произошло нарушение техники безопасности при проведении работ, взорвалась селитра, повреждено двухэтажное здание, но в этот момент в здании никого не было, потому что был обеденный перерыв, два человека пострадали», — уточнила Антонова.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва на заводе «Полипласт» под Петербургом возросло до четырёх.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Пожары , Ленинградская область
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