В Абхазии московский бизнесмен пострадал при взрыве автомобиля

Предприниматель из Москвы пострадал при попытке извлечения пакета с взрывчаткой со своего автомобиля в поселке Лдзаа Гагрского района Абхазии , сообщил помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет с взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв", — приводит его слова агентство Sputnik Абхазия.

На сайте МВД Абхазии в среду сообщается, что взрыв произошел 15 января. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".

По данным Sputnik Абхазия, Михаил Еваленко — предприниматель из Москвы, который длительное время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Семья Еваленко живет в Москве. После происшествия родственники бизнесмена прибыли в Абхазию и приняли решение вывезти его на операцию в Сочи.

"После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую лечебницу, где ему была проведена операция, ему удалили оба глаза. Из Сочи его собираются направить в Москву, Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии", — сообщил Амичба.

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