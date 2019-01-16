В мужской колонии Новгородской области родился ребёнок

исправительной колонии №7 в Новгородской области девушка, которая находилась на длительном свидании с своим отбывающим наказание мужем, родила ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В ведомстве указали, что 23-летняя девушка находилась на 7-8 месяце беременности.

«Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от руководства Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды», — говорится в тексте.

Отмечается, что девушка родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см.

Впоследствии мать и новорождённая были доставлены в один из роддомов Великого Новгорода.