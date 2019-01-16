Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовы нанести удар по России
США готовы нанести удар по России

В мужской колонии Новгородской области родился ребёнок 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Фото: pixabay.com
В исправительной колонии №7 в Новгородской области девушка, которая находилась на длительном свидании с своим отбывающим наказание мужем, родила ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
В ведомстве указали, что 23-летняя девушка находилась на 7-8 месяце беременности.
«Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от руководства Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды», — говорится в тексте.
Отмечается, что девушка родила девочку весом около 2 кг и ростом 43 см.
Впоследствии мать и новорождённая были доставлены в один из роддомов Великого Новгорода.
«Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что всё закончилось благополучно», — заключили в УФСИН.
RT на русском: последние новости
Полиция задержала гендиректора «Алкогольной сибирской группы» Водитель такси в Москве устроил стрельбу по пассажирам В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон
Происшествия , Общество , Александр Емельяненко , ФСИН , Новгородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко организовал заговор против России35
Путин принял решение по Магнитогорску38
Рыбка сделала откровенное признание после приговора17
Россия нашла доказательство связи США с ИГ65
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор4
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:41
Порошенко организовал заговор против России
Украина В мире
01:15
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Общество
01:01
Россия нашла доказательство связи США с ИГ
США В мире
00:19
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Происшествия
02:40
Рыбка сделала откровенное признание после приговора
В мире
03:17
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Путин принял решение по Магнитогорску
Общество Происшествия
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение