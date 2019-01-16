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Москвичка лишилась миллионов после помощи «сотрудника» банка 

News.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные похитили у жительницы Москвы 15 миллионов, представившись сотрудниками банка. Они заявили потерпевшей, что средства с её счетов были сняты.
Звонок от злоумышленников раздался 14 января. Они напугали женщину потерей накоплений и предложили «помочь» ей разобраться в ситуации, попросив при этом сообщить конфиденциальные данные.
Получив все коды, «сотрудник» банка перевёл крупную сумму на другой счёт. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По словам представителя управления МВД столицы, правоохранители зарегистрировали заявление и приступили к проверке, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей. По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора загазованности.
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