Москвичка лишилась миллионов после помощи «сотрудника» банка

Неизвестные похитили у жительницы Москвы 15 миллионов, представившись сотрудниками банка. Они заявили потерпевшей, что средства с её счетов были сняты.

Звонок от злоумышленников раздался 14 января. Они напугали женщину потерей накоплений и предложили «помочь» ей разобраться в ситуации, попросив при этом сообщить конфиденциальные данные.

Получив все коды, «сотрудник» банка перевёл крупную сумму на другой счёт. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По словам представителя управления МВД столицы, правоохранители зарегистрировали заявление и приступили к проверке, передаёт РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей. По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора загазованности.