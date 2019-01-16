Под Петербургом прогремел мощный взрыв

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Взрыв прогремел на химическом заводе под Петербургом 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
На химическом заводе в Ленинградской области произошел взрыв, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.
По их словам, взрыв произошел на производящем химические добавки заводе «Полипласт Северо-Запад» в Кингисеппе.
Очевидцы, которых цитирует 78.ru, сообщают о выбитых в результате взрыва окнах на складах, которые находятся в километре от завода, а свидетели, слова которых приводит Life Shot, о том, что стены в их квартире «на пять сантиметров качнуло в сторону».
«И на место вернулись. На моих глазах. Ужас!» — цитирует телеграм-канал.
На видеозаписи с места инцидента, снятой очевидцами и опубликованной 78.ru, виден столб дыма, уходящий в небо на десятки метров.
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности Кингисеппского района управления МЧС по Ленинградской области Сергей Иванов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в результате ЧП пострадали три человека — каждый из них получил не угрожающие жизни порезы.
Предприятие «Полипласт» производит химические добавки в бетоны и растворы, применяемые в строительной промышленности.
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Происшествия , Видео , Сергей Иванов , МЧС , Радиостанция "Говорит Москва" , Кингисепп , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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