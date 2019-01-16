Под Петербургом прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел на химическом заводе под Петербургом

На химическом заводе в Ленинградской области произошел взрыв, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По их словам, взрыв произошел на производящем химические добавки заводе «Полипласт Северо-Запад» в Кингисеппе

Очевидцы, которых цитирует 78.ru, сообщают о выбитых в результате взрыва окнах на складах, которые находятся в километре от завода, а свидетели, слова которых приводит Life Shot, о том, что стены в их квартире «на пять сантиметров качнуло в сторону».

«И на место вернулись. На моих глазах. Ужас!» — цитирует телеграм-канал.

На видеозаписи с места инцидента, снятой очевидцами и опубликованной 78.ru, виден столб дыма, уходящий в небо на десятки метров.

Предприятие «Полипласт» производит химические добавки в бетоны и растворы, применяемые в строительной промышленности.