Под Петербургом прогремел мощный взрыв

На химическом заводе в Ленинградской области произошел взрыв, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.
По их словам, взрыв произошел на производящем химические добавки заводе «Полипласт Северо-Запад» в Кингисеппе.
Очевидцы, которых цитирует 78.ru, сообщают о выбитых в результате взрыва окнах на складах, которые находятся в километре от завода, а свидетели, слова которых приводит Life Shot, о том, что стены в их квартире «на пять сантиметров качнуло в сторону».
«И на место вернулись. На моих глазах. Ужас!» — цитирует телеграм-канал.
На видеозаписи с места инцидента, снятой очевидцами и опубликованной 78.ru, виден столб дыма, уходящий в небо на десятки метров.
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности Кингисеппского района управления МЧС по Ленинградской области Сергей Иванов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в результате ЧП пострадали три человека — каждый из них получил не угрожающие жизни порезы.
Предприятие «Полипласт» производит химические добавки в бетоны и растворы, применяемые в строительной промышленности.