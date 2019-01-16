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Полицейские скрыли наезд пьяного российского судьи на ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГИБДД России инициирует служебную проверку сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей. Об этом в среду, 16 января, в управлении ведомства по Кубани сообщили РИА Новости.
Как объяснили в управлении, в течение 48 часов с момента ДТП подразделения ГИБДД обязаны передавать информацию об аварии в ведомственную базу. Однако, по непонятным причинам это сделано не было. В управлении также рассказали, что судья на месте ДТП предъявил удостоверение.
Уже на следующий день представитель военной прокуратуры приехал в УГИБДД и забрал дело об аварии по подследственности в военную прокуратуру. Комментариев от военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО), военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по ЮВО и Краснодарского гарнизонного военного суда пока не поступало.
15 января сообщалось, что на Кубани мужчина, похожий на военного судью Арсена Крикорова, находясь в состоянии опьянения, сбил ребенка на переходе и попытался скрыться от полиции.
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Комментарии1
Происшествия , СКР , ГИБДД , РИА Новости
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