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Иркутские школьницы попали в реанимацию после прививок 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Две ученицы третьего класса одной из школ Иркутска оказались в реанимации после того, как им сделали плановые прививки. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
В её ходе установлено, что одной школьнице была произведена вакцинация Р-2 АДС-М (без коклюшного компонента), другой — на Диаскин тест. Перед этим школьный педиатр осмотрел девочек и противопоказаний к прививкам не обнаружил. Однако вскоре после вакцинации ученицы стали жаловаться на головную боль и тошноту.
В прокуратуре отметили, что вакцины не были просрочены и хранились с соблюдением температурного режима.
Ранее News.ru писал о том, что в начале текущего года в Москве будет протестирована одна из самых перспективных в мире терапевтических вакцин для ВИЧ-инфицированных. Испытания медпрепарата будут проводиться ещё в течение нескольких лет, а массовое его применение возможно не ранее, чем через три года.
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