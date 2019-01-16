Лавина прошла сквозь отель 

Австрию и Германию накрыли сильные снегопады. По оценкам специалистов, таких снегопадов не было уже 20 лет. Из-за них на горнолыжном курорте Рамзау в Австрии чуть не произошла трагедия: на один из отелей сошла лавина, практически пройдя через него. Основной удар пришёлся на столовую, которую снежная волна почти полностью уничтожила: стёкла разбиты, двери вырваны, мебель испорчена, а само помещение засыпано снегом чуть ли не до потолка. В момент схода лавины в отеле находилась часть детской команды, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Последствия сейчас устраняют 30 солдат.