Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США потребовали уничтожить российскую ракету
США потребовали уничтожить российскую ракету

Экс-полицейские из Уфы заплатят штраф за изнасилование коллеги 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее экспертиза ДНК подтвердила участие экс-полицейских в изнасиловании дознавательницы.
Уфимские полицейские могут заплатить многомиллионный штраф за изнасилование своей коллеги-дознавательницы. Накануне суд признал 23-летнюю девушку гражданским истцом.
Теперь пострадавшая может потребовать компенсации морального ущерба. По данным некоторых СМИ речь идет о сумме в 30 миллионов рублей.
Ранее стало известно о том, что результаты экспертизы ДНК подтвердили причастность трех экс-полицейских, которые находятся под стражей, к изнасилованию дознавательницы, сообщает портал Bash.News.
Нашумевший инцидент произошел в уфимском отделе внутренних дел в конце октября прошлого года. По версии следствия трое сотрудников полиции — руководители Уфимского и Кармаскалинского районных отделов, а также начальник отдела по вопросам миграции Уфимского ОМВД — изнасиловали свою коллегу, которая работала в дознании.
Преступление, в котором обвиняются бывшие высокопоставленные сотрудники полиции произошло во время совместного распития спиртных напитков в служебном кабинете.
ТК «Звезда»: последние новости
Во Владивостоке прибывшую на вызов скорую помощь закидали камнями Фонтан ржавого кипятка высотой с многоэтажный дом забил в Санкт-Петербурге: видео Число жертв взрыва газа в городе Шахты увеличилось до четырех человек
Комментарии1
Происшествия , МВД , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин402
США потребовали уничтожить российскую ракету57
Песков рассказал о звонках Путина среди ночи1
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате70
Подруга Пугачевой рассказала о ее драке с Джуной2
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
03:33
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Политика Азия
00:36
Лавина прошла сквозь отель
Происшествия Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение