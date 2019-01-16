Экс-полицейские из Уфы заплатят штраф за изнасилование коллеги

Ранее экспертиза ДНК подтвердила участие экс-полицейских в изнасиловании дознавательницы.

Уфимские полицейские могут заплатить многомиллионный штраф за изнасилование своей коллеги-дознавательницы. Накануне суд признал 23-летнюю девушку гражданским истцом.

Теперь пострадавшая может потребовать компенсации морального ущерба. По данным некоторых СМИ речь идет о сумме в 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что результаты экспертизы ДНК подтвердили причастность трех экс-полицейских, которые находятся под стражей, к изнасилованию дознавательницы, сообщает портал Bash.News.

Нашумевший инцидент произошел в уфимском отделе внутренних дел в конце октября прошлого года. По версии следствия трое сотрудников полиции — руководители Уфимского и Кармаскалинского районных отделов, а также начальник отдела по вопросам миграции Уфимского ОМВД — изнасиловали свою коллегу, которая работала в дознании.

Преступление, в котором обвиняются бывшие высокопоставленные сотрудники полиции произошло во время совместного распития спиртных напитков в служебном кабинете.