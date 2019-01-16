Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов скорую помощь

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник рассказала о том, что на улице Гризодубовой неизвестные граждане обкидали камнями машину скорой помощи", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока, злоумышленников не нашли. Полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы.

В полиции уточнили, что проверка по факту инцидента не проводится.

Как сообщает местное издание Vlnews24, спецмашину закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. По данным издания, они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле.