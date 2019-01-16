Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
В Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи. Видео опубликовано на YouTube.
На записи видно, как конструкция после подрыва за несколько секунд обрушивается в реку.
Как пишет New York Post, несмотря на будний день несколько сотен человек пришли посмотреть на снос Таппан Зи.
"Это стоило того, чтобы померзнуть. Такое бывает раз в жизни. Этот взрыв был просто потрясающим", — говорит один из очевидцев.
Мост Таппан Зи был возведен в 1955 году. Изначально его планировали снести в 2005 году, но в итоге работы перенесли на более поздний срок. Вместо старой переправы в 2017 через Гудзон построили новый мост.
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Происшествия , Видео , В мире , США , Гудзон , Нью-Йорк
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