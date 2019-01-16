Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон

Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи. Видео опубликовано на YouTube.

На записи видно, как конструкция после подрыва за несколько секунд обрушивается в реку.

Как пишет New York Post, несмотря на будний день несколько сотен человек пришли посмотреть на снос Таппан Зи.

"Это стоило того, чтобы померзнуть. Такое бывает раз в жизни. Этот взрыв был просто потрясающим", — говорит один из очевидцев.

Мост Таппан Зи был возведен в 1955 году. Изначально его планировали снести в 2005 году, но в итоге работы перенесли на более поздний срок. Вместо старой переправы в 2017 через Гудзон построили новый мост.