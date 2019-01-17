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Суд арестовал главу поселения в Москве за получение взятки в 2,5 млн рублей 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: CC0 / Public Domain
Пресненский суд Москвы на 2 месяца арестовал главу московского поселения Кокошкино Константина Вагина, задержанного за получение взятки от предпринимателя в размере 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь суда Алексей Черников.
"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Вагина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 марта", — сказал представитель суда.
По его словам, суд на тот же срок избрал меру пресечения в виде домашнего ареста другому фигуранту дела Сергею Хвалину.
По данным следствия, 23 декабря 2017 года, когда Вагин занимал должность замглавы администрации поселения Краснопахорское, предприниматель Хвалин передал ему взятку в размере более 2,5 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией поселения. Противоправную деятельность пресекли следователи столичного ГСУ и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Фигуранты были задержаны 15 января.
В зависимости от роли каждого чиновнику и бизнесмену предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.
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Происшествия , МВД , Москва
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