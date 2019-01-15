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Семье погибшей при взрыве газа в Шахтах выплатят миллион рублей 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить из бюджета 1 миллион рублей семье женщины, погибшей в результате взрыва газа в доме в Шахтах, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета 1 миллиона рублей на выплату единовременного пособия родственникам семьи погибшей в результате ЧС в Шахтах", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сейчас оформляются документы на оказание помощи семье второй погибшей.
В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, спасены были семеро, два человека погибли, судьба еще троих неизвестна.
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