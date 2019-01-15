СМИ назвали причиной взрыва в Магнитогорске любовный треугольник

Правоохранители, расследующие взрыв в магнитогорском доме, рассматривают версию о «бытовой диверсии». Об этом пишет Московский комсомолец » со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, в однокомнатной квартире номер 317, расположенной на третьем этаже, газ могли пустить «намеренно из ревности». По данным «МК», в момент взрыва там находились два человека — 31 летний мужчина и 43-летняя женщина, они погибли.

Издание отмечает, что погибшая пара в квартире не жила, они были друзьями хозяина жилья. Они остались там переночевать, а хозяин ушел. Позже на допросе мужчина заявил, что исключает возможность неисправности газового оборудования, так как в квартире недавно сделали ремонт.

«МК» отмечает, что женщина, погибшая в квартире, работала учительницей. Она была замужем, но с супругом вместе не жила. По словам ее подруги, она воспринимала 31-летнего приятеля «как мальчика на вечер». До него она встречалась с 50-летним «местным гангстером», который ранее попадал в тюрьму, и еще одним мужчиной.

По мнению подруги, мужчины учительницы могли знать друг о друге и ревновать.

«МК» отмечает, что мужа погибшей допросили несколько раз. Он подтвердил, что они расстались. Мужчина ничего не знал о ее личной жизни.

В Магнитогорске 31 декабря обрушилась часть десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, в седьмом подъезде произошел взрыв бытового газа, из-за этого оказались разрушены два подъезда. Погибли 39 человек.