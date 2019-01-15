Пропавший менеджер «Евросети» найден мертвым 

Менеджер компании «Евросеть» Дмитрий Ефимов найден мертвым в Москве, сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, три дня назад, в день, когда в столице шла сильная метель, 29-летний Ефимов пропал. Его поисками занялись волонтеры и полицейские. В ночь на 15 января они нашли его мертвым неподалеку от Киевского шоссе.
В настоящее время точную причину смерти Ефимова устанавливают криминалисты, однако предварительной «Мэш» называет чересчур долгое пребывание директора «Евросети» на холоде.
Накануне СМИ сообщили, что мертвыми в номере отеля SunFlower Park в Москве были найдены 19-летняя студентка факультета журналистики МГУ и ее 30-летний молодой человек. По данным прессы, влюбленные могли скончаться от передозировки наркотиков.