Пропавший менеджер «Евросети» найден мертвым

По информации телеграм-канала, три дня назад, в день, когда в столице шла сильная метель, 29-летний Ефимов пропал. Его поисками занялись волонтеры и полицейские. В ночь на 15 января они нашли его мертвым неподалеку от Киевского шоссе.

В настоящее время точную причину смерти Ефимова устанавливают криминалисты, однако предварительной «Мэш» называет чересчур долгое пребывание директора «Евросети» на холоде.