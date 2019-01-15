Рыбка расхотела возвращаться на родину

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), условно осужденная в Паттайе, рассматривает возможность депортации в одну из стран, у которой действует безвизовый режим с РФ , а не в Россию и Белоруссию . Об этом The Bell рассказал ее друг Григорий Коган, который присутствовал на судебном заседании.

Как пишет издание, намерения девушки подтвердил бывший адвокат Натан Финч.

Коган также рассказал, что в начале судебного заседания Алекс Лесли ( Алексей Кириллов ) потребовал снять с него наручники, однако судья ответил отказом. Лесли начал перечислять нарушения прав заключенных, с которыми все обвиняемые столкнулись в тюрьме. Мужчина добавил, что будет добиваться перевода дела из Паттайи в Бангкок. После этого суд удалился на перерыв.

По словам собеседника издания, после перерыва первым вину по всем статьям признал обвиняемый Андрей Жешко. После этого сознались и остальные семеро фигурантов дела.

Подсудимых приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО . Суд города Паттайи предпринимает меры, чтобы в скором времени депортировать осужденных в Россию и Белоруссию.