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Рыбка расхотела возвращаться на родину 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), условно осужденная в Паттайе, рассматривает возможность депортации в одну из стран, у которой действует безвизовый режим с РФ, а не в Россию и Белоруссию. Об этом The Bell рассказал ее друг Григорий Коган, который присутствовал на судебном заседании.
Как пишет издание, намерения девушки подтвердил бывший адвокат Натан Финч.
Коган также рассказал, что в начале судебного заседания Алекс Лесли (Алексей Кириллов) потребовал снять с него наручники, однако судья ответил отказом. Лесли начал перечислять нарушения прав заключенных, с которыми все обвиняемые столкнулись в тюрьме. Мужчина добавил, что будет добиваться перевода дела из Паттайи в Бангкок. После этого суд удалился на перерыв.
По словам собеседника издания, после перерыва первым вину по всем статьям признал обвиняемый Андрей Жешко. После этого сознались и остальные семеро фигурантов дела.
Подсудимых приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО. Суд города Паттайи предпринимает меры, чтобы в скором времени депортировать осужденных в Россию и Белоруссию.
До депортации Лесли и Рыбка будут находиться в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.
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Происшествия , Видео , Алексей Кириллов , ФСИН , РИА Новости
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