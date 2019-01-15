Решена судьба Рыбки и Лесли

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол

Суд вынес приговор Насте Рыбке 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Суд Таиланда 15 января приговорил к условным срокам Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о незаконном секс-тренинге. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что Вашукевич и Кириллов получили также реальные сроки — примерно по девять месяцев каждый, но они уже отбыли их в тюрьме в рамках предварительного заключения. В ближайшее время Вашукевич и Кириллова депортируют.
Рыбка и Лесли отказались от адвокатов
РИА Новости отмечает, что все фигуранты дела признали себя виновными. Все они получили условные сроки.
Кириллова, Вашукевич и еще нескольких человек задержали в отеле Паттайи 25 февраля прошлого года во время проведения секс-тренинга. Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в мероприятии. Россияне рассказали, что заплатили за секс-курс по 35,5 тысячи рублей.
СМИ писали, что одному из задержанных «секс-тренеров» предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.
В итоге Кириллов и Вашукевич оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму.
Ранее в России бизнесмен Олег Дерипаска подал на Вашукевич и Кириллова в суд за публикацию в соцсетях частных фотографий и аудиозаписей разговоров, сделанных тайно. Суд признал публикации нарушением права на неприкосновенность личной жизни и обязал Вашукевич и Кириллова выплатить бизнесмену по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Их обязали удалить все материалы, касающиеся бизнесмена, а также запретили хранить их и распространять в будущем.
Комментарии23
Происшествия , Видео , Олег Дерипаска , РИА Новости , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России86
Как Путин получает зарплату32
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе240
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока8
Тимошенко недостаточно победы над Порошенко1
Видео
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:17
«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую
Образование Общество
02:40
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:01
В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона
Наука Наука и техника
00:51
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта
Происшествия
00:28
Пилот залезал в самолет через окно кабины
Происшествия Общество
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
03:00
В метро заметили людей без штанов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение