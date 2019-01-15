Решена судьба Рыбки и Лесли

Суд вынес приговор Насте Рыбке

Суд Таиланда 15 января приговорил к условным срокам Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова), ставших фигурантами дела о незаконном секс-тренинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Вашукевич и Кириллов получили также реальные сроки — примерно по девять месяцев каждый, но они уже отбыли их в тюрьме в рамках предварительного заключения. В ближайшее время Вашукевич и Кириллова депортируют.

РИА Новости отмечает, что все фигуранты дела признали себя виновными. Все они получили условные сроки.

Кириллова, Вашукевич и еще нескольких человек задержали в отеле Паттайи 25 февраля прошлого года во время проведения секс-тренинга. Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в мероприятии. Россияне рассказали, что заплатили за секс-курс по 35,5 тысячи рублей.

СМИ писали, что одному из задержанных «секс-тренеров» предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.

В итоге Кириллов и Вашукевич оказались в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму.