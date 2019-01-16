Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери

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Отец уфимской дознавательницы не признал в девушке родной дочери 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Отец дознавательницы из Уфы заявил, что она ему не дочь, а его дети «дома сидят».
Издание «Комсомольская правда» опубликовало расшифровку аудиозаписи разговора, состоявшегося между отцом дознавательницы — начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым — и супругой одного из обвиняемых в ее изнасиловании — начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева.
Издание отмечает, что разговор по-видимому состоялся на улице, и супруга Галиева обращалась к Сагитову как к знакомому.
Женщина утверждает, что дочь Сагитова никто не трогал, и просит «прекратить этот беспредел».
«Ирек, останови эту хрень, ты их столько лет знаешь, что, Салават к твоей мартышке в очереди стоял, да он ж… не подымет!» — говорит супруга обвиняемого.
Отец потерпевшей некоторое врем пытался отнекиваться, заявляя, что не видел произошедшего своими глазами, а затем и вовсе заявил:
«Какая она мне дочь, мои дети дома сидят!».
Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук.
1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.
Комментарии24
Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , Салават , Уфа
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