Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери

Отец уфимской дознавательницы не признал в девушке родной дочери

Отец дознавательницы из Уфы заявил, что она ему не дочь, а его дети «дома сидят».

Издание «Комсомольская правда» опубликовало расшифровку аудиозаписи разговора, состоявшегося между отцом дознавательницы — начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым — и супругой одного из обвиняемых в ее изнасиловании — начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева.

Издание отмечает, что разговор по-видимому состоялся на улице, и супруга Галиева обращалась к Сагитову как к знакомому.

Женщина утверждает, что дочь Сагитова никто не трогал, и просит «прекратить этот беспредел».

«Ирек, останови эту хрень, ты их столько лет знаешь, что, Салават к твоей мартышке в очереди стоял, да он ж… не подымет!» — говорит супруга обвиняемого.

Отец потерпевшей некоторое врем пытался отнекиваться, заявляя, что не видел произошедшего своими глазами, а затем и вовсе заявил:

«Какая она мне дочь, мои дети дома сидят!».

Напомним, 31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев , руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук.

1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.