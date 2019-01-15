Восстановлено движение между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»

Три станции «салатовой» ветки московского метро были закрыты на четыре часа из-за подтопления утром во вторник, 15 января. Поезда на северном отрезке Люблинско-Дмитровской линии не ходили, пока специалисты не убрали грунт из тоннеля и не промыли все чистой водой. Предварительной причиной ЧП названа выбитая пробка тюбинга около служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции «Окружная».

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинской линии московского метро были закрыты утром 15 января. Как сообщили в твиттере столичной подземки, подтопление на участке между «Окружной» и «Верхними Лихоборами» было обнаружено более четырех часов назад.

Поезда на «салатовой» ветке ходили только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово».

К семи утра поступление воды прекратилось, начались работы по ее откачке, уборке грунта и промывке тоннеля чистой водой. После этого было подано напряжение и на отрезке должны были проехать поезда с измерительным оборудованием, а затем планировалось запустить пассажирские составы.

Как сообщили в твиттере метро, движение было восстановлено к 10:19.

От закрытых станций с интервалом меньше минуты курсируют 56 бесплатных компенсационных автобусов. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», маршрутом «КМ» было перевезено более 7,5 тыс. пассажиров. «Ситуация на остановках нормальная. С потоком пассажиров полностью справляемся», — говорится в сообщении «Мосгортранса».

Уточняется, что бесплатные автобусы «КМ» следуют по Дмитровскому шоссе — от станции метро «Селигерская» до станции метро «Петровско-Разумовская» с остановками у метро «Верхние Лихоборы» и «7-й автобусный парк» (метро «Окружная»). Для проезда от метро «Окружная» в предприятии посоветовали пользоваться МЦК.

В связи с происшествием Центр организации дорожного движения просит водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе. Для объезда рекомендуется использовать Алтуфьевское шоссе и Северо-Восточную хорду.

«По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе метро заявили, что «причины произошедшего будут определяться на разборе, совместно с Мосинжпроектом, Мосметростроем и государственным строительным надзором. Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет».

В «Мосметрострое» в свою очередь назвали предварительной причиной выбитую пробку тюбинга около служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции «Окружная».

Три закрытые станции — одни из новейших в столичной подземки. Их открытие состоялось 22 марта 2018 года. При строительстве «Окружной» в 2015 году в результате взрыва 32-килограммового патрона с аммонитом на глубине 60 м погиб рабочий.

Прокладка путей и возведение станций осложнялось наличием плывуна (насыщенный водой грунт, способный разжижаться при механическом воздействии, например, рытье котлована).

Некоторые пассажиры отмечали в соцсетях, что на трех станциях «всегда вода по стенам сочится и тряпки лежат».

Отметим, что это не первое подтопление крупного элемента транспортной инфраструктуры в Москве с началом нового года. 10 января водой залило транспортный тоннель и подземных пешеходный переход в районе Тушино. Причиной подтопления стал провал грунта площадью около 50 кв. м, из-за которого в тоннель на Волоколамском шоссе хлынула вода из канала им. Москвы.

В момент, когда Тушинский тоннель начала заполнять вода, там не было автомобилей. Пострадавших в результате аварии нет. Водителей попросили объезжать места аварии на Ленинградскому шоссе или воспользоваться общественным транспортом. Образовались многокилометровые пробки.

Возможной причиной происшествия представитель ФГБУ «Канал имени Москвы» назвал проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, «для установления причины происшествия было принято решение понизить уровень воды до отметки близкой к нулю в межбьефовом водоеме (в естественном русле „Канала имени Москвы“ между шлюзами №7 и №8). На момент происшествия уровень воды здесь составлял около 5 метров: это нормативный показатель».