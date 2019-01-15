У экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли имущество на 10 млрд

По его словам, это не соответствует официальным доходам Шестуна.

Он уточнил, что у бывшего главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости. Также во владении подконтрольных ему структур находятся две базы отдыха, стоимость которых оценивается в 274 млн рублей.

"Помимо недвижимости у Шестуна был обнаружен солидный автопарк — 22 автомобиля. Общая стоимость составляет почти 27 млн рублей", — отметил Куренной.