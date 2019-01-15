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Женщину задушили носком в квартире на западе Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, найденной мертвой в квартире на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 12 января в прихожей квартиры на ул. Кастанаевская было обнаружено тело хозяйки 1960 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти.
«В ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть женщины наступила от удушения носком. Супруга погибшей — 50-летнего работника строительной компании — задержали в доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщил источник агентства.
Он добавил, что следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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