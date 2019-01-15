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Пилот залезал в самолет через окно кабины 

Рамблер 15 минут назад
В аэропорту Хитроу (Лондлн, Великобритания) сняли любопытный инцидент, главным героем которого стал пилот. Видео выложил в Твиттере сотрудник авиакомпании British Airways, но довольно быстро удалил его. Однако несколько тысяч пользователей Сети всё же посмотрели ролик и были сильно удивлены, поскольку пилот пытался перебраться в самолёт с трапа через окно, а не через дверь. Комментаторы были озадачены поведением лётчика и задавались вопросом, зачем ему понадобилось использовать столь экзотический способ попасть в кабину лайнера. К сожалению, видео обрывается на середине, поэтому так и неясно, сумел ли мужчина пролезть в небольшой проём.
Происшествия , Видео , Общество , Великобритания
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