Пилот залезал в самолет через окно кабины 

В аэропорту Хитроу (Лондлн, Великобритания) сняли любопытный инцидент, главным героем которого стал пилот. Видео выложил в Твиттере сотрудник авиакомпании British Airways, но довольно быстро удалил его. Однако несколько тысяч пользователей Сети всё же посмотрели ролик и были сильно удивлены, поскольку пилот пытался перебраться в самолёт с трапа через окно, а не через дверь. Комментаторы были озадачены поведением лётчика и задавались вопросом, зачем ему понадобилось использовать столь экзотический способ попасть в кабину лайнера. К сожалению, видео обрывается на середине, поэтому так и неясно, сумел ли мужчина пролезть в небольшой проём.