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Чуду на Гудзоне 10 лет 

Рамблер 55 минут назад
Десять лет назад, 15 января 2009 года, авиалайнер Airbus A320-214, выполнявший маршрут Нью-Йорк—Шарлотт—Сиэтл, всего через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Столкновение произошло на высоте 975 метров.
Командир самолета Чесли Салленбергер подал сигнал бедствия принял решение сажать самолёт на воду. Пассажиры услышали по громкой связи голос командира: «Приготовьтесь к удару! Мы садимся на воду». Пилотам удалось развернуть лайнер, и приводнить самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на борту самолета 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили.
После приводнения самолёт остался на поверхности воды, и пассажиры через оба аварийных выхода вышли на обе плоскости крыла. Все находившиеся на борту пассажиры были спасены паромами и катерами, подошедшими через несколько минут к приводнившемуся самолёту.
78 человек получили медицинскую помощь по поводу незначительных травм и переохлаждения (температура воды была достаточно низкой, разные СМИ приводили цифры от «около нуля» до порой отрицательной температуры воды).
В СМИ происшествие известно как Чудо на Гудзоне.
Комментарии1
Происшествия , Фото , Гудзон
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