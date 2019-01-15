В Москве провалился грунт на дублере Рязанского и Волгоградского проспектов — Ферганской улице, — из-за чего движение перекрыто. Об этом ТАСС рассказали в управлении ГИБДД по Москве.
Ферганская улица полностью ограничена для движения от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.
На снимке образовавшегося на дублере провала, который сделал очевидец, а опубликовал телеграм-канал «Мэш», видно, что диаметр провала составляет около двух метров, а глубина просадки дорожного полотна — около метра.
Также «Мэш» сообщает, что на место провала кроме дорожных полицейских были вызваны несколько бригад скорой помощи. Причину их вызова канал не уточнил.
На снимке с городской камеры наблюдения, который опубликован в официальном твиттере Центра организации дорожного движения, на месте ЧП виден один реанимобиль и одна полицейская машина.
На Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. Полностью перекрыто движение на участке от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда. pic.twitter.com/JFSo1cylTT— ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.
В другом твите ЦОДД рекомендовал москвичам объезжать Ферганскую улицу по Сурскому или Сормовскому проездам либо по улице Академика Скрябина.
Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул. Академика Скрябина. Схема тут: pic.twitter.com/KVgqc2WPwQ— ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.