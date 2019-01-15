Под дублером двух проспектов в Москве провалился грунт

Москве провалился грунт на дублере Рязанского и Волгоградского проспектов — Ферганской улице, — из-за чего движение перекрыто. Об этом ТАСС рассказали в управлении ГИБДД по Москве.

Ферганская улица полностью ограничена для движения от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.

На снимке образовавшегося на дублере провала, который сделал очевидец, а опубликовал телеграм-канал «Мэш», видно, что диаметр провала составляет около двух метров, а глубина просадки дорожного полотна — около метра.

Также «Мэш» сообщает, что на место провала кроме дорожных полицейских были вызваны несколько бригад скорой помощи. Причину их вызова канал не уточнил.

На Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. Полностью перекрыто движение на участке от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда. pic.twitter.com/JFSo1cylTT— ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г. На снимке с городской камеры наблюдения, который опубликован в официальном твиттере Центра организации дорожного движения, на месте ЧП виден один реанимобиль и одна полицейская машина.