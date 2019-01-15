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Под дублером двух проспектов в Москве провалился грунт 

Рамблер + ещё 11 34 минуты назад
Фото: twitter.com/gucodd
В Москве провалился грунт на дублере Рязанского и Волгоградского проспектов — Ферганской улице, — из-за чего движение перекрыто. Об этом ТАСС рассказали в управлении ГИБДД по Москве.
Ферганская улица полностью ограничена для движения от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.
На снимке образовавшегося на дублере провала, который сделал очевидец, а опубликовал телеграм-канал «Мэш», видно, что диаметр провала составляет около двух метров, а глубина просадки дорожного полотна — около метра.
Также «Мэш» сообщает, что на место провала кроме дорожных полицейских были вызваны несколько бригад скорой помощи. Причину их вызова канал не уточнил.
На снимке с городской камеры наблюдения, который опубликован в официальном твиттере Центра организации дорожного движения, на месте ЧП виден один реанимобиль и одна полицейская машина.
В другом твите ЦОДД рекомендовал москвичам объезжать Ферганскую улицу по Сурскому или Сормовскому проездам либо по улице Академика Скрябина.
Комментарии2
Происшествия , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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