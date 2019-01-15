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Более 110 человек обратились к психологам после ЧП в Шахтах 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Более 110 человек обратились за психологической помощью после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщил начальник ГУМЧС по региону Вячеслав Бутко.
"Сто одиннадцать человек обратились в службу психологической помощи. Она оказана", — сказал Бутко журналистам.
В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, спасены были семеро. Два человека погибли, судьба еще троих неизвестна. В городской больнице находится мужчина, который был прооперирован, его двухлетнюю дочку планировали перевезти в детскую клиническую больницу в Ростове-на-Дону.
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Происшествия , МЧС , Ростовская Область
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