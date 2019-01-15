Более 110 человек обратились к психологам после ЧП в Шахтах

Более 110 человек обратились за психологической помощью после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области , сообщил начальник ГУМЧС по региону Вячеслав Бутко.

"Сто одиннадцать человек обратились в службу психологической помощи. Она оказана", — сказал Бутко журналистам.

В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, спасены были семеро. Два человека погибли, судьба еще троих неизвестна. В городской больнице находится мужчина, который был прооперирован, его двухлетнюю дочку планировали перевезти в детскую клиническую больницу в Ростове-на-Дону.