Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-главу крупного производителя водки задержали в Москве 

ИД «Собеседник» + ещё 6 59 минут назад
Фото: РИА Новости
15 января в Москве задержали Игоря Савельева, который до недавнего времени был гендиректором Алкогольной сибирской группы.
Как пишет РБК, Игоря Савельева задержали на 48 часов в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Владелец Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец заявил, что задержание Савельева никак не связано с деятельностью компании. Гендиректором группы назначили Елену Тябутову, действующего финансового директора.
«Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме, — объяснил собеседник агентства в компании. — Игорь Савельев прекратил трудовой контракт с АСГ, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».
Савельев возглавил Алкогольную сибирскую группу в 2015 году. До этого он работал в американской Wrigley, в ГК «Наш хлеб» и возглавлял екатеринбургский комбинат «Русагро».
В 2017 году АСГ стала четвертым крупнейшим производителей водки в России. Компания, в частности, производит продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица», «Сиббитер».
ИД «Собеседник»: последние новости
Под иркутском задержали 50-летнего мужчину, 11 лет насиловавшего людей Эпицентр взрыва находился на нижних этажах дома в Магнитогорске СК завел уголовное дело после взрыва селитры на заводе в Ленобласти
Комментарии
Происшествия , Криминал , Андрей Стрелец , Игорь Савельев , РБК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Магнитогорску1
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова117
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза6
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор2
Военные США погибли во время теракта в Сирии2
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
01:59
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Происшествия
01:55
Путин принял решение по Магнитогорску
Общество Происшествия
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
04:11
«Один путь — на Украину»: Бойко депортировали из России
В мире Статьи
03:17
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес Статьи
01:18
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Политика Азия
07:50
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Происшествия
02:01
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза
В мире
03:26
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение