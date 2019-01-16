Экс-главу крупного производителя водки задержали в Москве

15 января в Москве задержали Игоря Савельева , который до недавнего времени был гендиректором Алкогольной сибирской группы.

Как пишет РБК , Игоря Савельева задержали на 48 часов в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Владелец Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец заявил, что задержание Савельева никак не связано с деятельностью компании. Гендиректором группы назначили Елену Тябутову, действующего финансового директора.

«Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме, — объяснил собеседник агентства в компании. — Игорь Савельев прекратил трудовой контракт с АСГ, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».

Савельев возглавил Алкогольную сибирскую группу в 2015 году. До этого он работал в американской Wrigley, в ГК «Наш хлеб» и возглавлял екатеринбургский комбинат «Русагро».

В 2017 году АСГ стала четвертым крупнейшим производителей водки в России. Компания, в частности, производит продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица», «Сиббитер».