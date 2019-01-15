Мать найденных истощенными детей пояснила, как они остались одни в квартире

Мать найденных в Москве истощенными детей объяснила полицейским, как они остались одни в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное ГУ МВД.

По информации телеканала, 26-летнюю многодетную мать, у которой при себе было еще два ребенка — семилетний мальчик и новорожденный — полиция нашла недалеко от дома. Женщина заявила, что она отлучалась из дома по делам.

Когда ее с детьми доставили в отдел полиции, одному из них стало плохо, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб в минувший понедельник обнаружили двух истощенных девочек в возрасте двух и пяти лет в квартире в многоэтажном жилом доме на 1-й Вольской улице, у одной из них также диагностировали переохлаждение. Родители в квартире отсутствовали, на место происшествия были вызваны врачи.