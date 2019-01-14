Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нью-Джерси ранен взявший заложников на почте мужчина 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: EPA
Масштабная спецоперация в США завершена. Десятки единиц полицейской техники, броневики и вертолет были брошены на спасение заложников в Нью-Джерси. Вооруженный мужчина угрожал своей бывшей возлюбленной и ее подруге в офисе почтовой службы UPS. Сам захватчик тоже является работником этой компании. Оперативники окружили постройку в округе Глостер и провели штурм здания.
Преступник ранен. Его мотивы пока неизвестны, сообщает телеканал "Россия 24"
Известно, что до того, как взять в заложники двух человек, включая свою бывшую подругу, вооруженный мужчина проник в почтовое отделение и несколько раз выстрелил в потолок.
Вести.Ru: последние новости
В Нью-Джерси ранен взявший заложников на почте мужчина На Вашингтон обрушился снежный шторм Зарезал человека, потом прыгнул в реку: в Китае 20 человек подверглись нападению
Происшествия , Почта России , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный23
Украина задумала собственный мегапроект на Черном море215
Депутаты решили заняться участившимися взрывами в домах61
Решение РФ по Курилам и другие события дня37
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев368
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение