Украинские моряки отказались давать показания в суде

Задержанные после провокации Украины в районе Керченского пролива моряки отказываются давать показания в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы

Сегодня в суде рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый из них. Вскоре после этого слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.