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Украинские моряки отказались давать показания в суде 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Задержанные после провокации Украины в районе Керченского пролива моряки отказываются давать показания в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы.
Сегодня в суде рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.
Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными
В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.
"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый из них. Вскоре после этого слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Комментарии12
Происшествия , Видео , Андрей Шевченко , Сергей Попов , Владимир Терещенко , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , РИА Новости , Москва
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