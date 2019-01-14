Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом?

Председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ Артем Кирьянов в интервью агентству Ura.ru предложил создать «газовую полицию», которая обладала бы правом без разрешения входить в любую квартиру и проверять безопасность подключения.

Мотивы Кирьянова прозрачны и понятны. Второй за 2 недели взрыв бытового газа с человеческими жертвами — это однозначный повод для массовой проверки. Вот только непонятно, зачем создавать в стране, по сути, новую спецслужбу, обладающую правом нарушать зафиксированную в Конституции неприкосновенность жилища?

Как отмечает Кирьянов, «сегодня проблема заключается в том, что нет возможности проверить оборудование внутри всех квартир — люди просто не пускают сотрудников. При этом они не понимают, что речь идет о вполне реальных рисках».

Представитель Ассоциации производителей газового оборудования уточняет, что проверяющим сегодня не удается попасть как минимум в половину квартир. «В квартирах, где не был произведен осмотр, можно отключить газоснабжение. Но это сложная процедура — чтобы ее реализовать, требуется как минимум три месяца. Поэтому к такой мере прибегают редко», — рассказал он журналистам.

Ещё один работник газовой сферы добавляет, что «газовая полиция» могла бы решить множество проблем: «Сейчас на нас просто плюют. Хотят — открывают дверь, не хотят — не открывают. Поэтому за исправность оборудования никто поручиться не может. Нам нужны реальные, а не формальные полномочия. Иначе дома так и будут взрываться», — пригрозил анонимный газовщик.

Создание «газовой полиции» — это не единственная законодательная инициатива подобного рода.

Также сегодня группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий установку в жилых домах систем газовой безопасности за счет средств Фонда капремонта. При этом в документе признается, что полной безопасности подобные системы обеспечить не могут из-за «человеческого фактора».

Радикальнее всех выступил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , который предложил вовсе запретить установку газовых плит в многоэтажных домах. «Следует выработать такие тарифы на электроэнергию, чтобы граждане платили за приготовление пищи примерно столько же, как это происходит при пользовании бытовым газом», — заявил политик. При этом по его словам, основной защитой от взрывов газа должны служить инженерные системы — в частности, плиты с датчиками автоматического перекрытия газа в случае утечки.

После каждой трагедии депутаты пытаются что-нибудь запретить, ужесточить и так далее. Эффективность обычно равна нулю — в полном соответствии с поговоркой «после драки кулаками не машут». К тому же самые суперсовременные и эффективные средства безопасности пасуют перед упомянутым в мироновском законопроекте «человеческим фактором». В 2004 году уже действовали все современные правила авиабезопасности, но террористки-смертницы просто прошли мимо контроля и оказались в самолетах, которые взорвали через час после вылета.

До сих пор нет ясности, как именно произошёл взрыв в Магнитогорске и тем более непонятно, почему взлетели на воздух верхние этажи дома в Шахтах. Газ, при всей его разрушительной силе, нечаянно взорвать довольно-таки сложно. Необходимо полное отсутствие вентиляции и обоняния у жильцов квартиры, а также их соседей. Ещё нужна старая плита — современные автоматически прекращают подачу газа, если огонь гаснет.

Поэтому для случайного взрыва, который смогут предотвратить проверки «газовой полиции» или установленные за счёт Фонда капремонта датчики, даже в нынешних условиях нужно крайне маловероятное стечение обстоятельств.

От злоумышленников проверки и датчики не помогут. Возможно, им помещает предлагаемый представляющим Курскую область сенатором Рязанским запрет на установку газовых плит в домах. Это вполне выполнимо в новостройках — особенно учитывая, что девелоперы предпочитают возводить многоэтажные человейники, проводить газ в которые нельзя и по действующим строительным нормам.

Но массовая замена всех газовых плит на электрические в старых домах будет стоить астрономических денег, которых нет ни у граждан, ни у государства. Да и ничто не мешает злоумышленнику приобрести газовые баллоны и принести их под покровом ночи в квартиру.

Значит ли это, что все вышеуказанные предложения полностью бессмысленны? Нет, не полностью. Конечно, отдельная «газовая полиция» в стране не нужна. Но у газовиков должна быть возможность в случае отказа владельцев квартиры открыть дверь вызвать участкового, а если и это не поможет — перекрыть газ игнорирующему необходимость проверки человеку в течение дней, а не месяцев.

Датчики должны устанавливаться за счёт газовых компаний, а не за счёт фонда капремонта. Деньги у них есть — сейчас в Москве минимальная операция с газовой трубой стоит более 20 тысяч рублей. В регионах цены не такие зверские, но тоже высокие. Наверное, можно позволить себе закупить датчики и установить современные электронные системы, моментально прекращающие подачу газа в случае утечки.

О запрете проведения газа в новостройках мы написали выше — в человейниках и без того электроплиты, а в невысоких домах в случае проведения газа будут установлены современные самоотключающиеся плиты. Поэтому этот вопрос есть смысл оставить на усмотрение граждан. Боишься газа — покупаешь квартиру в многоэтажке, не боишься — в невысоком доме.

Два взрыва подряд показали наличие серьёзной проблемы. Но решать её надо не кампанейщиной, не созданием новых бюрократическо-силовых структур и уж тем более не запусканием рук в и без того негустой фонд капремонта. Нужны регулярные эффективные проверки. Нужна личная ответственность граждан за допуск газовщиков в квартиры, а сотрудников газовых компаний — за состояние сетей и наличие всех необходимых датчиков и систем. Нужен легальный рынок сдачи жилья и понимание как участковым, так и соседями, что за люди живут с ними рядом.

Тогда взрывы прекратятся.