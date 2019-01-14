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Пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры ликвидирован 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Facebook
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировала пожар в здании, которое находится в ведении заповедника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.
"В 20:07 [21:07 мск] пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован", — проинформировала ГСЧС в Facebook.
Ранее украинские спасатели сообщили о пожаре в здании на территории музея-заповедника Киево-Печерской лавры в украинской столице. Предположительно, возгорание возникло на втором этаже, огонь быстро распространялся, что в результате привело к частичному обрушению перекрытий между первым и вторым этажами. Площадь пожара составила примерно 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
В комментарии корреспонденту ТАСС глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент сообщил, что пожар возник в здании, которое не относится к монастырю. По его словам, постройка была заброшена и давно требовала "аварийного ремонта".
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Комментарии
Происшествия , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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