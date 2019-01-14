Пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры ликвидирован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировала пожар в здании, которое находится в ведении заповедника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"В 20:07 [21:07 мск] пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован", — проинформировала ГСЧС в Facebook.

Ранее украинские спасатели сообщили о пожаре в здании на территории музея-заповедника Киево-Печерской лавры в украинской столице. Предположительно, возгорание возникло на втором этаже, огонь быстро распространялся, что в результате привело к частичному обрушению перекрытий между первым и вторым этажами. Площадь пожара составила примерно 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет.