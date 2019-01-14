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Подозреваемый в избиении задержан в Шереметьево 

News.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Молодой человек, подозреваемый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержан в московском аэропорту Шереметьево.
Стражи порядка задержали мужчину 1995 года рождения на территории аэропорта 13 января, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. О том, что именно сделал молодой человек, собеседник агентства не сообщил.
Как писал News.ru ранее, футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может стать фигурантом уголовного дела за избиение жены. О возбуждении производства сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.
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Происшествия , Криминал , Денис Глушаков , Сергей Жорин , Спартак , Аэропорт Шереметьево , МВД , АГН "Москва"
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