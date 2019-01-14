Подозреваемый в избиении задержан в Шереметьево

Молодой человек, подозреваемый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержан в московском аэропорту Шереметьево

Стражи порядка задержали мужчину 1995 года рождения на территории аэропорта 13 января, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. О том, что именно сделал молодой человек, собеседник агентства не сообщил.