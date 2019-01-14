В Китае человек с ножом напал на прохожих

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник примерно в 21.00 по местному времени (16.00 мск). Вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.

Сообщается, что изначально в результате нападения пострадали 20 человек, но позже один скончался. По данным агентства, подозреваемый в нападении — мужчина 48 лет. Предполагается, что мотивом стала бытовая ссора.