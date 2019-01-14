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Двух истощённых девочек спасли из заточения в Москве 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники МЧС освободили из запертой квартиры на юго-востоке Москвы двух малолетних девочек. Дети в возрасте двух и пяти лет сильно истощены.
Родителей в жилище не было. Одна из девочек получила сильное переохлаждение после того, как самостоятельно помылась в ванне. В квартиру, расположенную в доме 7 по улице Первая Вольская, была вызвана бригада «скорой помощи».
Пока спасатели работали на месте происшествия, вернулась мать девочек с ещё двумя детьми. У них также подозревают истощение, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что сотрудники МЧС продолжают спасательную операцию в Ростовской области. Жилой дом в Шахтах пострадал от взрыва бытового газа. Экстренные службы вывели из повреждённого здания 43 человек, ещё семерых достали из-под завалов
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