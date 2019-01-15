Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан

В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

«Это 24-летний мужчина без определённого места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджёг матрасы, которые были в здании», — написал начальник киевского управления полиции Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.

Уточняется, что после осмотра места происшествия не было обнаружено повреждений церковных ценностей.

По предварительным данным следствия, преступление не связано с религиозными убеждениями нарушителя.

Ранее пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко заявила, что в связи с пожаром заведено уголовное дело.