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Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан 

RT на русском + ещё 67 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
«Это 24-летний мужчина без определённого места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджёг матрасы, которые были в здании», — написал начальник киевского управления полиции Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.
Уточняется, что после осмотра места происшествия не было обнаружено повреждений церковных ценностей.
По предварительным данным следствия, преступление не связано с религиозными убеждениями нарушителя.
Ранее пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко заявила, что в связи с пожаром заведено уголовное дело.
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