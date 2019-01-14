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Ученик из Сергиева Посада анонсировал расстрел в школе 

News.ru 34 минуты назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Ученик средней школы № 16 в Сергиевом Посаде анонсировал в социальных сетях расстрел в своём учебном заведении. Молодой человек выложил в своём аккаунте «ВКонтакте» фотографию школы, украшенную надписью
«Скоро здесь будет очень много трупов» — и смайликом. Кроме того, он сделал другую надпись: «С новым годом *** (нехорошие люди). Надеюсь перестреляю вас *** (нехороших людей) в этом году».
На угрожающие записи юноши обратили внимание его однокашники, которые пожаловались взрослым. Оказалось, что вся страничка этого ученика в социальной сети посвящена теме насилия: в частности, он размещал фотографии оружия и трупов, сообщает местная газета «Копейка».
Директор СОШ № 16 Елена Кабанова рассказала журналистам, что коллектив серьёзно отнёсся к происходящему. В школу вызвали родителей подростка и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних МВД. Школьника ждёт общение с психологом. В Сергиево-Посадском отделе МВД также рассказали, что им известно о ситуации, полицейские держат всё под контролем.
Ранее в России происходили случаи, когда учащиеся приходили в учебное заведение с оружием. В некоторых случаях они успевали нанести преподавателям и другим ученикам травмы. News.ru писал о том, как помочь запутавшемуся подростку. Очень важна оказывается помощь школьных психологов и некоммерческих фондов.
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